Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
01.12.2025 19:43:07
Why Oklo Stock Dropped Again Today
After popping on Friday, shares of small modular (nuclear) reactor (SMR) company Oklo (NYSE: OKLO) are giving back some gains Monday afternoon.President Trump might be the reason for that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklomehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
|
10.08.25
|Ausblick: Oklo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Oklomehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|89,41
|-2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen geben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.