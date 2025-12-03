Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
03.12.2025 18:57:11
Why Oklo Stock Popped -- Then Gave It All Back Today
Start-up atomic technology stock Oklo (NYSE: OKLO), one of the breakout stars of 2025, jumped 5% in early trading Wednesday morning after UBS analyst Jon Windham raised his price target on the nuclear stock from $65 to $95. By early afternoon, however, Oklo had completely flipped, given back its gains -- and as of 12:40 p.m. ET lies exactly flat against yesterday's close: No gain. No loss. But why?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
