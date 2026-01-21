Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
21.01.2026 16:08:48
Why Oklo Stock Popped Wednesday
Oklo (NYSE: OKLO) stock, the start-up manufacturer of small modular (nuclear) power reactors, surged early in January after Meta (NASDAQ: META) announced a deal to prepurchase power ... from plants that Oklo hasn't yet built. (Meta's cash will actually be used to build the plant.)Today, Oklo's gaining 2.2% through 9:50 a.m. ET. And the reason is a new upgrade from Bank of America analyst Dimple Gosai, who recommends buying the stock at up to $127 per share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Oklo
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|90,93
|0,17%
