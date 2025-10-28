Olin Aktie
WKN: 851936 / ISIN: US6806652052
|
28.10.2025 18:38:01
Why Olin Stock Crashed Today
Olin (NYSE: OLN) stock crashed an unlucky 13.7% through 10:30 a.m. ET Tuesday after missing slightly on its revenue report last night -- but crushing on earnings.Heading into the report, analysts expected Olin to earn only $0.09 per share, but the chemicals and ammunition company actually earned $0.37 per share. Only on revenue did Olin come up short, reporting quarterly sales of $1.71 billion -- not the $1.73 billion expected. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
