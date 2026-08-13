Ondas Holdings Aktie
ISIN: US68236H1059
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13.08.2026 16:44:45
Why Ondas Stock Is Sinking Today
Ondas (NASDAQ: ONDS) stock is losing ground in Thursday's trading following the company's second-quarter report. The drone specialist's share price was down 6.2% as of 10:40 a.m. ET. The stock had been down as much as 10% earlier in trading. Ondas released its Q2 results before the market opened this morning and posted mixed results. With today's post-earnings pullback, the stock is now down roughly 6% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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