WKN DE: A2AJTX / ISIN: US13057Q2066

25.12.2025 00:12:26

Why One Florida Fund Opened a $4 Million Bet on California Resources Despite a 15% Stock Slide

On November 14, Florida-based Kore Advisors disclosed a new position in California Resources Corporation (NYSE:CRC), acquiring 75,141 shares worth about $4 million during the third quarter, according to a recent SEC filing.Kore Advisors LP established a new stake in California Resources Corporation (NYSE:CRC), according to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14. The fund acquired 75,141 shares, bringing its holding to about $4 million as of the end of the third quarter. This move brought the fund's total number of reportable positions to 13.This is a new position accounting for 4.6% of the fund's $87.48 million in reportable U.S. equity holdings.
Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
