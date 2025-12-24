California Resources Aktie
Why One Florida Fund Opened a $4 Million Bet on California Resources Despite a 15% Stock Slide
On November 14, Florida-based Kore Advisors disclosed a new position in California Resources Corporation (NYSE:CRC), acquiring 75,141 shares worth about $4 million during the third quarter, according to a recent SEC filing.Kore Advisors LP established a new stake in California Resources Corporation (NYSE:CRC), according to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14. The fund acquired 75,141 shares, bringing its holding to about $4 million as of the end of the third quarter. This move brought the fund’s total number of reportable positions to 13.This is a new position accounting for 4.6% of the fund's $87.48 million in reportable U.S. equity holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
