|
04.01.2026 23:58:18
Why One Fund Established a $30 Million Bet on This Bond ETF
On November 14, Missouri-based Larson Financial Group disclosed a third-quarter purchase of 167,756 shares of JBND, contributing to an estimated $9.30 million position increase.Larson Financial Group disclosed a purchase of 167,756 shares of JPMorgan Active Bond ETF (NYSE:JBND) in its quarterly report to the U.S. Securities and Exchange Commission, filed on November 14. The transaction brought the fund's total JBND position to 547,165 shares valued at $29.63 million as of September 30.The purchase raised JBND to 1.0% of fund AUM, which places it outside the fund's top five holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.