Why One Fund Has a $200 Million Bet on This Struggling Warehouse REIT
In an SEC filing released on Friday, California-based Darlington Partners Capital Management reported that it bought 1.6 million shares of Lineage during the quarter ended September 30, boosting its stake by approximately $44.8 million.Darlington Partners Capital Management increased its investment in Lineage (NASDAQ:LINE) during the third quarter, according to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) released on Friday. The fund added 1.6 million shares, bringing its total holding to 5.1 million shares worth $198.3 million as of September 30. The position now accounts for 6.7% of the fund’s $3 billion in reportable U.S. equity assets.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
