20.12.2025 21:16:30
Why One Fund Has Amassed a $64 Million Bet on This Volatile Digital Infrastructure Stock
Boston-based Portolan Capital Management reported a buy of nearly 2.4 million shares of DigitalBridge Group (NYSE:DBRG), contributing to an increase in its stake of about $32.1 million, according to a November 13 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 13, Portolan Capital Management increased its position in DigitalBridge Group by nearly 2.4 million shares during the third quarter. The fund’s stake grew to about 5.5 million shares with a market value of $63.98 million as of September 30.Portolan Capital Management's purchase brings the DigitalBridge stake to 3.5% of reported U.S. equity AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
