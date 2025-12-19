Five9 Aktie

WKN DE: A1XFG9 / ISIN: US3383071012

Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
Unternehmen
zugeh. Wertpapiere
Aktion
19.12.2025 17:20:53

Why One Fund Has an $8.5 Million Bet on Five9 Despite a 50% One-Year Stock Collapse

New York City-based S Squared Technology increased its holdings in Five9 (NASDAQ:FIVN) by 165,000 shares in the third quarter, reflecting an estimated $3.6 million position value change, according to a November 13 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 13, S Squared Technology increased its stake in Five9 (NASDAQ:FIVN) by 165,000 shares over the third quarter. The addition brought the fund's total holdings in the company to 350,000 shares, worth $8.5 million at quarter's end.The fund's Five9 position now represents 3.2% of 13F assets under management.
