Why Optoelectronics Stocks Soared Today
Why Optoelectronics Stocks Soared Today

A rising tide can lift many boats at once. The biggest winners aren't always the most obvious names.That's the case today in the advanced optics industry. Artificial intelligence (AI) giant Nvidia (NASDAQ: NVDA) announced long-term research partnerships with two leaders in the field. Coherent (NYSE: COHR) shares rose more than 14% on its Nvidia deal while fellow heavyweight Lumentum (NASDAQ: LITE) notched an 11% gain on a similar agreement.
