Oracle Aktie
ISIN: ARDEUT111374
|
30.07.2026 21:21:19
Why Oracle Stock Just Jumped
Oracle Corporation (NYSE: ORCL) stock was up 8.2% as of 3:20 p.m. ET Thursday. The S&P 500 and the Nasdaq Composite were up 1.8% and 3%, respectively.Shares of the company are gaining after it announced, alongside Alphabet's Google, that the two tech giants are expanding a key partnership.The tech market is also getting a lift across the board after Microsoft's better-than-expected earnings were released Wednesday afternoon. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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