PagerDuty Aktie
WKN DE: A2PF9K / ISIN: US69553P1003
|
26.11.2025 18:01:38
Why PagerDuty Stock Just Crashed
Automated response software company PagerDuty (NYSE: PD) stock crashed 25.7% through 11:40 a.m. ET Wednesday after reporting mixed results in its Q3 earnings report last night.Analysts forecast PagerDuty would earn only $0.24 per share, adjusted for one-time items, and PagerDuty blew out the box on that one, reporting a $0.33 per share profit instead. The software company missed slightly on sales, however, reporting $124.5 million, where Wall Street wanted to see $124.9 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
