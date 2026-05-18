POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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18.05.2026 20:09:16
Why Poet Technologies Is Plummeting Today
Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock is moving lower in Monday's trading. The company's share price was down 12.6% as of 2:05 p.m. ET. The S&P 500 was down 0.3% at the same point in the daily session, and the Nasdaq Composite was off 0.7%. The broader market is seeing bearish momentum in today's session, and many growth-dependent tech stocks are seeing particularly large pullbacks. Poet stock is likely also under pressure due to investors taking profits and news that the company has completed a dilutive new fundraising round.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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