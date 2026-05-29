POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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29.05.2026 23:36:03
Why POET Technologies Stock Keeps Falling
Shares of POET Technologies (NASDAQ: POET) fell on Friday, finishing the day down 7.3%. The drop came as the S&P 500 and Nasdaq Composite gained 0.3% and 0.4%, respectively. The stock has lost roughly 40% since peaking above $20 in mid-May, after nearly tripling from its early month levels. It closed Friday near $12.30.There's no single catalyst for today's drop; rather, it's the weight of several problems continuing to compound. Late last month, Marvell's AI division canceled all purchase orders with the company, sending shares down roughly 47% in a single session. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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