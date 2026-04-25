POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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25.04.2026 20:30:13
Why Poet Technologies Stock More Than Doubled This Week
Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock posted massive gains this week. The optics-technologies specialist's share price rocketed 108% higher in the week. Meanwhile, the S&P 500 gained 0.5%, and the Nasdaq Composite gained 1.5%. Poet posted big gains this week in conjunction with news that the company has received a contract order from Marvell. With the huge rally, the stock is now up 138.5% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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