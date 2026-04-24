POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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25.04.2026 01:48:07
Why Poet Technologies Stock Skyrocketed Today
After a pullback in yesterday's trading, Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock went on to deliver a massive rally in Friday's trading. The tech company's share price gained 28.8% in a day of trading that played host to an 0.8% gain for the S&P 500 and a 1.6% gain for the Nasdaq Composite. While the market bristled at ServiceNow's quarterly results yesterday and broadly sold out of software and technology stocks, the trend proved to be short-lived. Friday delivered a big rebound rally for the tech sector, and the trend helped reignite a powerful bullish rally for Poet stock. The company's share price climbed 120.5% over the last week. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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