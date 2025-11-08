Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
|
08.11.2025 13:30:00
Why Progressive Stock Is an Incredible Bargain Right Now
Investors are buzzing with excitement around artificial intelligence (AI) and the development of its surrounding infrastructure. Markets are surging as a result. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is up 15% year to date, while the tech-heavy Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) is up 20% since the start of the year.The bull market in stocks has been strong, and concerns have emerged about the lofty valuations today. Against this backdrop, it can be hard to find quality companies trading at a discount. However, one stock that is a screaming bargain right now is auto insurer Progressive (NYSE: PGR).The company holds a strong market position in the insurance industry and has a proven track record of outperforming its peers. More recently, Progressive stock is in a downturn, having dropped 30% from its all-time high.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Progressive Corp.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Progressive-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Progressive-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.10.25
|S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Progressive von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
|
20.10.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
20.10.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.10.25
|S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Progressive-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu Progressive Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|NOW Inc When Issued
|11,70
|-7,14%
|Progressive Corp.
|187,62
|3,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.