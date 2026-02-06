Proto Labs Aktie
WKN DE: A1JUHT / ISIN: US7437131094
|
06.02.2026 16:36:48
Why Proto Labs Stock Soared Today
3-D products printer Proto Labs (NYSE: PRLB) stock exploded Friday, gaining 19% 10:20 a.m. ET after beating earnings in its Q4 report. Analysts forecast Proto Labs would earn $0.34 per share, adjusted for one-time items, on sales of $129.1 million in Q4. Instead, Proto Labs earned $0.44 per share (adjusted) on sales of $136.5 million -- beating on both top and bottom lines.
Nachrichten zu Proto Labs Inc
|
Analysen zu Proto Labs Inc
Aktien in diesem Artikel
|Proto Labs Inc
|47,88
|7,55%
