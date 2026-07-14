Q32 Bio Aktie

Q32 Bio für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4ZZ0Z / ISIN: US7469641051

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14.07.2026 03:38:54

Why Q32 Bio Stock Skyrocketed Today

Shares of Q32 Bio (NASDAQ: QTTB) soared on Monday after the biotechnology company announced promising clinical trial results for its experimental hair loss treatment. Image source: Getty Images.A Phase 2a clinical study of Q32 Bio's investigational antibody treatment, bempikibart, in patients with severe or very severe alopecia areata met its primary efficacy goal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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