Quanex Aktie
WKN DE: 860878 / ISIN: US7476201022
|
05.09.2026 01:14:30
Why Quanex Stock Skyrocketed by 22% on Friday
Quanex Building Products (NYSE: NX) stock was doing quite a good job of building investor wealth on the final day of the trading week. Thanks to a freshly issued earnings report that featured a crushing earnings beat, investors piled into the stock to leave it with a double-digit Friday gain of over 22%.Quanex published its fiscal third-quarter earnings release after market close on Thursday. For the period, it booked net sales of $501.8 million, which was up by 1% year over year. Net income not under generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) rose higher, improving by 14% to $36 million, or $0.79 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quanex
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Quanex
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.