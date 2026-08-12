Quantinuum Aktie
WKN DE: A42CZ0 / ISIN: US74768A1043
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12.08.2026 19:58:57
Why Quantinuum Stock Popped Today
When pure-play quantum computing stock Quantinuum (NASDAQ: QNT) stock made its Nasdaq debut two months ago, the stock -- which technically IPO'ed at $60 a share -- actually began trading at $68 a share.Today, it's back at $68 once again, its stock price up 24.1% as of 1:55 p.m. ET -- and earnings are the reason.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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