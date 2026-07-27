Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
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27.07.2026 19:08:57
Why Quantum Computing Stock Just Popped
Quantum Computing (NASDAQ: QUBT) stock gained 5.8% through 12:45 p.m. ET Monday -- and it's got a competitor to thank for it.This morning, D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) announced that AT&T (NYSE: T) has signed up to use D-Wave's technology "to address complex optimization challenges across its network operations." Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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