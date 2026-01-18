Quantum Aktie
Why Quantum Computing Stock Plummeted 38% Last Year but Is Soaring in 2026
Quantum Computing (NASDAQ: QUBT) stock went through volatile trading across 2025 and ended the year deeply in the red. The company's share price sank 38% across the stretch, according to data from S&P Global Market Intelligence. Over the same period, the S&P 500 rose 16.4%, and the Nasdaq Composite climbed 20.4%. After surging roughly 1,710% in 2024, Quantum Computing got hit with a big pullback in last year's trading and posted the weakest performance among the major, pure-play quantum stocks. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
