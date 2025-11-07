QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
|
07.11.2025 19:30:00
Why QuantumScape Stock Soared Another 50% in October to a 52-Week High
QuantumScape (NYSE: QS) stock is on a tear. After logging a 55% gain in the month of September, shares of the solid-state lithium metal battery cell maker soared another 49.7% in October to a new 52-week high of $19.07 per share, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.QuantumScape stock is up 90% in just three months, as of this writing. It's not a fluke.In just the past few weeks, QuantumScape signed a game-changing deal with Corning (NYSE: GLW), achieved a major product milestone with the shipment of its advanced B1 QSE-5 solid-state battery cell samples, reduced its losses, and announced its first-ever customer billings, marking a clear transition toward monetization.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
21.10.25
22.07.25
|QuantumScape Corporation
|16,62
|4,53%
