Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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22.05.2026 16:45:59
Why Redwire Corporation Stock Keeps Going Up
Redwire Corporation (NYSE: RDW) stock is on a roll -- in more ways than one.For three days running, shares of the aerospace-space-and-defense company have hit successively higher highs, including an 12.2% run-up through 10:15 a.m. ET this morning. Driving the share price gains is Redwire's business success, and a series of contract awards announced over the past few days.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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