Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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12.06.2026 17:22:21
Why Redwire Stock Crashed Today
So I guess I was both right and right about the SpaceX (NASDAQ: SPCX) IPO.Right first, because I predicted SpaceX IPO fever could drive space stocks higher. Indeed, shares of space infrastructure company Redwire (NYSE: RDW) have roughly doubled over the past four months.That's the good news. I was also right, unfortunately, about what would happen on the IPO date. And this, in a nutshell, is why Redwire stock fell 7% through 11:15 a.m. ET today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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