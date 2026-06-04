Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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04.06.2026 18:00:20
Why Redwire Stock Is Skyrocketing Higher Today
Shares of multi-domain space and defense company Redwire (NYSE: RDW) are 18% higher as of 11 a.m. ET on Thursday after it was awarded yet another space contract. Redwire announced a contract with Astrobiome Space, a " biotech company pioneering microbiome solutions for regenerative space agriculture." The contract is:to grow strawberries and test Astrobiome Space's proprietary soil enhancement product inside Redwire's Greenhouse systems on board the International Space Station (ISS). This award marks the inaugural flight for Redwire's trailblazing Greenhouse system--the world's first commercial space greenhouse.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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