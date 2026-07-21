Redwire Aktie

Redwire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

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21.07.2026 22:01:37

Why Redwire Stock Popped on Tuesday

Redwire Corporation (NYSE: RDW) stock investors had an amazing day Tuesday, with their stock closing up 9.4% on a couple of announcements suggesting Redwire has momentum:Yesterday, Redwire announced a "major expansion" of its Huntsville, Ala., factory for building Stalker UAS armed surveillance drones. And today, Redwire opened a second factory in Georgetown, Ind., to produce "microgravity payloads" for operation in space. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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