Remitly Global Aktie
WKN DE: A3C32X / ISIN: US75960P1049
|
06.11.2025 22:17:22
Why Remitly Global Stock Plunged Today
Shares of Remitly Global (NASDAQ: RELY) were tumbling today after the digital remittance specialist delivered solid third-quarter results, but its preliminary 2026 guidance on the earnings call seemed to throw off investors.As of 3:20 p.m. ET, the stock was down 23.7% on the news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
