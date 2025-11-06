Resideo Technologies Aktie
WKN DE: A2N64R / ISIN: US76118Y1047
06.11.2025 23:06:29
Why Resideo Technologies Stock Plummeted by Almost 24% on Thursday
Specialty industrial company Resideo Technologies (NYSE: REZI) wasn't looking very special as a stock on Thursday. The company's equity fell by nearly 24% in price, on the back of a fresh earnings report that wasn't taken well at all by investors. The company's decline was far more pronounced than that of the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), which decreased by 1.1% on the day. This happened despite the fact that Resideo actually performed better than expected with its third-quarter profitability.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
