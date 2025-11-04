Resideo Technologies Aktie

Resideo Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N64R / ISIN: US76118Y1047

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Resideo Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Resideo Technologies präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,710 USD aus. Im letzten Jahr hatte Resideo Technologies einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Resideo Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,68 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD, gegenüber 0,610 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 7,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,76 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

