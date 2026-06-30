Rezolve Ai Aktie

Rezolve Ai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40GZT / ISIN: GB00BQH8G337

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30.06.2026 23:25:39

Why Rezolve AI Stock Soared 21% Higher Today

Rezolve AI (NASDAQ: RZLV) made quite the shareholder-pleasing resolution on Tuesday, and investors showed their appreciation the best way they know how. They energetically bought the artificial intelligence (AI)-enhanced fintech's shares, sending them to a more than 21% gain that trading session. That morning, Rezolve AI announced the result of a shareholder vote on a stock buyback plan and reaffirmed its existing guidance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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