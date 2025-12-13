RH Aktie
WKN DE: A2DJTU / ISIN: US74967X1037
13.12.2025 01:35:27
Why RH Stock Popped on Friday
Furniture retailer RH (NYSE: RH) finished the stock trading week in style, with its equity rising by nearly 6% on Friday after it reported third-quarter earnings. This, despite a bottom-line miss and several guidance cuts. For the quarter, RH's net revenue rose by 9% year-over-year to $884 million. Net income according to generally accepted accounting principles (GAAP) also saw an increase, advancing 4% to $36.3 million. On a per-share basis, however, non-GAAP (adjusted) profitability fell to $1.71 from the year-ago figure of $2.48. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
