Richtech Robotic b Aktie
WKN DE: A3D8AU / ISIN: US7655041058
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25.08.2026 19:05:04
Why Richtech Robotics Stock Popped Today
Richtech Robotics (NASDAQ: RR) stock soared 17% through 12:45 p.m. ET on Tuesday after announcing plans to buy back $12 million worth of stock. Shares of the Las Vegas-based robotics company fell 35% in the first half of this year. You and I might view that as a disaster -- but Richtech sees it as an opportunity to scoop up some shares on the cheap, and concentrate future profits among fewer shares outstanding.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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