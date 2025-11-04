Rigetti Computing Aktie

Rigetti Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

04.11.2025 22:11:00

Why Rigetti Computing Stock Gained 48.6% in October

Shares of Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) rose 48.6% in October 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. It was a slowdown from September's 83.6% price jump, but still an impressive move. After all, Rigetti didn't have much news to share last month. Instead, most of the gains sprang from bullish analyst reports and technology breakthroughs by other quantum computing experts.Rigetti's strong gains in the first week of October hinged on Benchmark analyst David Williams, who more than doubled his target price on the stock from $20 to $50 per share. Williams applauded Rigetti's $350 million stock sale over the summer. Which could set the company up to fund its cash-burning business for years to come.Two weeks later, the whole quantum computing industry surged -- including a 25% Rigetti jump across that weekend. Megabank JPMorgan Chase (NYSE: JPM) provided the fuel for this industrywide rise, outlining a $1.5 trillion commitment to advanced technology investments over the next decade. The project specifically mentioned quantum computing as an area of interest.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Rigetti Computing Inc Registered Shs 32,21 4,00% Rigetti Computing Inc Registered Shs

