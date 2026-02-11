Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
Why Robinhood Stock Crashed After Earnings
Robinhood (NASDAQ: HOOD) stock tumbled 12.5% through 10:30 a.m. ET Wednesday after reporting mixed results for Q4 earnings last night.Heading into the report, analysts forecast the online brokerage would earn $0.64 per share on more than $1.3 billion in sales. Robinhood beat the earnings forecast with a per-share profit of $0.66, but missed on sales, reporting just under $1.3 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
