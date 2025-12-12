Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
12.12.2025 01:32:08
Why Robinhood Stock Got Slammed Today
The broader stock market had a decent trading session on Thursday, but we can't say the same for Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) shares. Investors aggressively traded out of the next-generation brokerage's equity, resulting in a loss of more than 9% in price. This followed a dispiriting operational update from the company.Robinhood released its monthly trading metrics for November just after the market close on Wednesday, and many found them discouraging. Its equity trading volumes fell by 37% compared to October, reaching $201.5 billion (this figure, however, was up by the same percentage year-over-year). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhoodmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Robinhoodmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|106,88
|2,30%