Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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06.07.2026 01:12:09

Why Robinhood Stock Jumped This Week

Shares of Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) climbed 14% this past week after the financial services company unveiled an array of new product innovations. Image source: The Motley Fool.With roughly 28 million customers in 38 countries, Robinhood's financial platform already possesses impressive scale and reach. Yet it continues to expand into new markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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