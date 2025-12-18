Robinhood Aktie

Robinhood

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

18.12.2025 19:05:30

Why Robinhood Stock Just Popped

Robinhood (NASDAQ: HOOD) stock is up 2.7% as of 12:40 p.m. ET Thursday. Robinhood investors are reacting to an announcement that first appeared on the company's blog two days ago -- which received wide attention yesterday afternoon:Robinhood is doubling down on sports betting.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
