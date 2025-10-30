Roblox Aktie

Roblox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 16:02:16

Why Roblox Stock Sank Today

Shares of video game platform business Roblox Corporation (NYSE: RBLX) were down 10% as of 10 a.m. ET on Thursday after the company reported financial results for the third quarter of 2025.Roblox's management also guided for a bigger loss in the upcoming fourth quarter than what investors wanted to see.Image source: Roblox Corporation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Robloxmehr Nachrichten