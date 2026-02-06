Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
Why Rocket Lab Stock Skyrocketed To Start 2026
Fresh off an incredible run in 2025, Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock continued to climb in January, finishing the month up 14.8%. Rocket Lab stock was riding a wave of enthusiasm into January following a string of positive news stories and announcements, including the mid-month revelation that the company had secured another major contract with the Department of Defense. The company said on Dec 19th that it had been awarded a $816 million contract to "design and manufacture 18 satellites" for the U.S. Space Force. The deal now brings the company's total defense contract value well above $1 billion, helping cement it as a serious player in the space.
