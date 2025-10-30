Rogers Aktie
WKN: 863178 / ISIN: US7751331015
|
30.10.2025 18:01:28
Why Rogers Stock Jumped 17% This Morning
Shares of Rogers (NYSE: ROG) gained as much as 17.3% on Thursday morning, peaking just after 10 a.m. ET. The Arizona-based maker of engineered materials reported analyst-stumping results on Wednesday evening.Image source: Getty Images.In the third quarter of 2025, Rogers' revenues rose 2.7% year over year to $216 million. Adjusted earnings fell from $0.98 to $0.90 per share. That may not sound like a fantastic report, but the average analyst would have settled for earnings around $0.69 per share on sales near $208 million. It was a clean outperformance of muted expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rogers Corp.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Rogers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Rogers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)