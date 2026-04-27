Sagimet Bioscience a Aktie
WKN DE: A3CPAM / ISIN: US7867001049
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27.04.2026 17:40:32
Why Sagimet Biosciences Stock Is Soaring Today
Investors had every reason to suspect today's news from Sagimet Biosciences (NASDAQ: SGMT) was coming sooner or later. Nevertheless, seeing the official announcement has clearly proven inspiring. As of 11:40 a.m. ET Monday, SGMT shares are up a hefty 45.2%, reaching a high last seen in November.The news? Following a successful Phase 3 trial in China, the biopharma company now plans to initiate Phase 3 trials of its acne-fighting denifanstat in the United States.It's not the only drug in Sagimet's pipeline, for the record. Its TVB-3567 is also in Phase 1 trials as an acne treatment, as well as currently in preclinical studies as a treatment for solid tumors. Denifanstat also recently ended Phase 1 testing as a combo therapy for metabolic dysfunction associated steatohepatitis (MASH), with Phase 2 trials for this purpose expected to be ready in the latter half of this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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