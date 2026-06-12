SailPoint Aktie

SailPoint für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A411ZN / ISIN: US78781J1097

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12.06.2026 21:20:30

Why SailPoint Stock Was Sinking This Week

Identity security company SailPoint (NASDAQ: SAIL) wasn't feeling like a particularly secure investment over the past few trading days. Following the release of quarterly results that looked good at first glance but soon raised concerns, investors assertively traded out of the specialty tech stock.As of Friday afternoon, it was down by almost 23% week to date, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.SailPoint unfurled its first quarter of fiscal 2027 results on Tuesday, revealing that total revenue rose by 22% year over year to $280 million. This was on the back of a 23% rise in subscription revenue. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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