SailPoint Aktie
WKN DE: A411ZN / ISIN: US78781J1097
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12.06.2026 21:20:30
Why SailPoint Stock Was Sinking This Week
Identity security company SailPoint (NASDAQ: SAIL) wasn't feeling like a particularly secure investment over the past few trading days. Following the release of quarterly results that looked good at first glance but soon raised concerns, investors assertively traded out of the specialty tech stock.As of Friday afternoon, it was down by almost 23% week to date, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.SailPoint unfurled its first quarter of fiscal 2027 results on Tuesday, revealing that total revenue rose by 22% year over year to $280 million. This was on the back of a 23% rise in subscription revenue. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu SailPoint Inc Registered Shs
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08.06.26
|Ausblick: SailPoint stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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25.05.26
|Erste Schätzungen: SailPoint zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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17.03.26
|Ausblick: SailPoint gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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03.03.26
|Erste Schätzungen: SailPoint stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)