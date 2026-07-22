Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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22.07.2026 23:39:30
Why Sandisk Stock Was a Winner on Wednesday
On a slightly down Wednesday for the stock market, Sandisk's (NASDAQ: SNDK) equity landed in positive territory. On the back of an analyst's price target raise, the storied memory module specialist finished the trading session 0.6% higher, eclipsing the 0.1% dip of the bellwether S&P 500 index.Almost exactly two weeks before Sandisk is scheduled to publish its fiscal fourth quarter of 2026 results, Aaron Rakers of influential bank Wells Fargo made that move. He increased his price target on the specialized tech stock substantially, to $1,620 per share from $1,250. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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