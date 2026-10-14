Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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14.10.2026 21:01:51
Why SandiskStock Keeps Going Down
This is starting to look serious. Tic-tac-toe, three days in a row, Sandisk (Nasdaq: SNDK) stock has gone nowhere but down. Adding Wednesday's 4.6% decline (as of 2:35 p.m. ET) to similar declines Monday and Tuesday, shares of Sandisk -- one of the world's biggest makers of computer memory chips -- are now down 11% for the week, and approaching a 20% loss for the month.
Don't say you were not warned.
Image source: The Motley Fool.
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