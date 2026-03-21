Scholastic Aktie

Scholastic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880597 / ISIN: US8070661058

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22.03.2026 00:07:36

Why Scholastic Stock Climbed This Week

Shares of Scholastic (NASDAQ: SCHL) rose this past week after the children's education and media leader's quarterly results earned higher marks than investors expected.According to data from S&P Global Market Intelligence, Scholastic's stock price was up more than 10%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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