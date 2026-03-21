Scholastic Aktie
WKN: 880597 / ISIN: US8070661058
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22.03.2026 00:07:36
Why Scholastic Stock Climbed This Week
Shares of Scholastic (NASDAQ: SCHL) rose this past week after the children's education and media leader's quarterly results earned higher marks than investors expected.According to data from S&P Global Market Intelligence, Scholastic's stock price was up more than 10%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Scholastic Corp
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18.03.26
|Ausblick: Scholastic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)