Seagate Aktie
WKN DE: A1C08F / ISIN: IE00B58JVZ52
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03.05.2026 12:00:00
Why Seagate Stock Skyrocketed This Week
Seagate Technology (NASDAQ: STX) stock booked strong valuation gains following the company's latest earnings release. The company's share price rose 24% over the last week of trading. After the market closed on April 28, Seagate published results for the second quarter of its 2026 fiscal year -- which ended April 3. Sales and earnings for the period far exceeded Wall Street's expectations, and management issued positive forward guidance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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