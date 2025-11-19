SEMrush a Aktie

SEMrush a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQ7E / ISIN: US81686C1045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 22:35:01

Why Semrush Stock Skyrocketed Today

Shares of Semrush (NYSE: SEMR) soared on Wednesday after the digital marketing platform struck a deal to be acquired by Adobe (NASDAQ: ADBE) for $1.9 billion. By the close of trading, Semrush's stock price was up about 74%.Image source: Adobe.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten