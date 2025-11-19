SEMrush a Aktie
WKN DE: A2QQ7E / ISIN: US81686C1045
|
19.11.2025 22:35:01
Why Semrush Stock Skyrocketed Today
Shares of Semrush (NYSE: SEMR) soared on Wednesday after the digital marketing platform struck a deal to be acquired by Adobe (NASDAQ: ADBE) for $1.9 billion. By the close of trading, Semrush's stock price was up about 74%.Image source: Adobe.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEMrush Holdings Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: SEMrush A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: SEMrush A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: SEMrush A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: SEMrush A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)